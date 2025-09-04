Repetirán juicio contra oficial de policía acusado de matar a empresario

San Pedro Sula, Honduras

El 24 de septiembre de 2025 es la fecha señalada para que se repita el juicio oral y público que se le sigue al subcomisario de policía, Betuel Nacor Alvarado Guevara, por el crimen del empresario Julio César Rodríguez Matute. El juicio oral y público que se desarrollaba en el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara se suspendió el 29 de julio, cuando estaba en la etapa de conclusiones, prácticamente ya para terminar.

Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que el proceso judicial se paró luego de que la defensa del imputado recusara por enemistad manifiesta a uno de los tres jueces que integran la terna de ese tribunal. La Corte de Apelaciones de Santa Bárbara declaró con lugar la recusación contra el juez, lo que motivó que el juicio se repita y se desarrolle los días 24, 25 y 26 de septiembre. Cómo no había un cuarto juez integrado presenciando las etapas del debate en el juicio oral y público, se tuvo que nombrar al sustituto del juzgador recusado. Tomando en cuenta que el juez sustituto no estuvo en el desarollo del juicio se debe iniciar de cero para que él tenga pleno conocimiento del caso. El oficial está enjuiciado por el delito de homicidio que contempla una pena de 15 a 20 años de prisión.

Con 31 medios de prueba buscan demostrar culpabilidad de oficial

Las autoridades del MP cuentan con 31 medios de prueba con los que los fiscales a cargo del caso buscan quebrantar la presunción de inocencia del acusado Betuel Nacor Alvarado Guevara. Entre los 31 medios de prueba que tiene la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida se incluyen cuatro testimonios, 17 documentos, cinco peritajes y cinco evidencias físicas. Entre las pruebas periciales destacan la autopsia realizada al cuerpo de Rodríguez Matute, dictámenes de balística, vídeos forenses y otros elementos técnicos. Además, el MP cuenta con testigos presenciales, tanto protegidos como no protegidos. El MP considera que existen agravantes contra el acusado, entre ellas la formación especializada del subcomisario Alvarado Guevara en el uso de armas y técnicas de control de personas. Ese argumento, según los fiscales, permitiría agravar la responsabilidad penal del encausado. El crimen contra el empresario y ganadero ocurrió el 19 de noviembre de 2023, en la aldea Corredero, municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Ese día, se produjo un altercado entre moto taxistas y agentes de la Policía Nacional, quienes utilizaron sus armas de reglamento. La confrontación entre Julio Rodríguez Matute con los policías se dio cuando el ganadero intervino en defensa de los moto taxistas.

Vídeos obtenidos por la Fiscalía muestran que Rodríguez Matute, de 52 años, intercedió en defensa de los operarios del transporte, reclamando el proceder de los uniformados.