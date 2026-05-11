Amigos le dieron "jalón", horas después es hallado muerto con 24 machetazos

La Ceiba, Atlántida

Lo que comenzó como una angustiosa búsqueda para una familia ceibeña terminó en tragedia. Luego de permanecer desaparecido desde el domingo, el cuerpo de Maynor Ernesto Gabarrete (de 21 años), fue encontrado sin vida este lunes en la colonia Loma Linda, sector Las Delicias, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. El cadáver de Gabarrete fue hallado en el interior de una vivienda abandonada cercana a varios solares baldíos. Familiares y vecinos confirmaron posteriormente su identidad.

El hallazgo ha causado conmoción entre los habitantes de la zona debido a la crueldad del ataque. Según declaraciones de familiares, el joven presentaba al menos 24 heridas provocadas con un machete. Tras el reconocimiento del cuerpo, los parientes lamentaron la forma en que fue asesinado. “No solo le quitaron la vida, se ensañaron con él”, expresó un familiar mientras las autoridades acordonaban la escena.

Luego del hecho, agentes policiales detuvieron a dos personas para efectos de investigación. De acuerdo con la versión brindada por los familiares a las autoridades, los detenidos habrían sido las últimas personas vistas junto a Maynor Ernesto antes de su desaparición.

Le dieron jalón

Los parientes informaron a la Policía que la última vez que vieron al joven fue cuando se subía a un vehículo tipo pickup Tacoma gris, presuntamente conducido por Fredy Joel Licona Méndez. Ese testimonio permitió a los agentes realizar la detención preventiva de los sospechosos, quienes serán remitidos ante la Fiscalía correspondiente para determinar su posible vinculación con el crimen.