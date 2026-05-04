Esto se sabe del hombre encontrado muerto en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras

El cadáver de un hombre fue encontrado envuelto en sábanas este lunes en la carretera CA-5, en dirección hacia el norte del país.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:10 am, en el kilómetro 9, en el carril que conduce de la capital hacia la zona norte. El cuerpo yacía en una cuneta de aguas lluvias, envuelto en tres cobijas.

Personas que transitaban por el lugar alertaron a la Policía Nacional, al observar lo que parecía ser un cuerpo humano, ya que uno de los tenis sobresalía de las sábanas.