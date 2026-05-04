Esto se sabe del hombre encontrado muerto en la CA-5

El cadáver de un hombre fue encontrado envuelto en sábanas este lunes en la carretera CA-5, en dirección hacia el norte del país.
El hallazgo se registró alrededor de las 11:10 am, en el kilómetro 9, en el carril que conduce de la capital hacia la zona norte. El cuerpo yacía en una cuneta de aguas lluvias, envuelto en tres cobijas.
Personas que transitaban por el lugar alertaron a la Policía Nacional, al observar lo que parecía ser un cuerpo humano, ya que uno de los tenis sobresalía de las sábanas.
Agentes policiales se desplazaron hasta el sitio, ubicado en las cercanías del valle de Amarateca, donde confirmaron que se trataba de un hombre.
La víctima fue identificada como Fernando Elías Sarmiento Rauda (de 31 años), según documentos encontrados entre sus pertenencias.
El cuerpo fue levantado por personal de Medicina Forense, con apoyo de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y trasladado a la morgue.
Desde Medicina Forense se hizo un llamado a los familiares de Fernando Sarmiento para que se presenten a sus instalaciones y realicen los trámites correspondientes para el retiro del cuerpo.