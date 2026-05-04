En asalto matan a conductor y a el ayudante de bus en Comayagua

Comayagua, Honduras

Un asalto a una unidad de transporte público dejó este lunes como saldo dos personas muertas y varios heridos en la ruta Las Lajas–La Libertad, en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Las víctimas mortales fueron el conductor y el ayudante del autobús, quienes perdieron la vida tras un ataque armado registrado en el interior de la unidad mientras cubrían su recorrido habitual.

De manera preliminar, el conductor fue identificado como José Ulloa, conocido como “Mingo”, mientras que el ayudante solo fue reconocido con el alias de “El Peludo”, según reportes iniciales.

Durante el hecho violento, varios pasajeros también resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

El ataque generó momentos de pánico entre los usuarios del transporte, quienes presenciaron la agresión armada dentro de la unidad en plena ruta.

En la zona se reporta un ambiente de consternación y caos tras lo ocurrido, mientras los familiares de las víctimas llegan en busca de información sobre lo sucedido.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.