Muere el policía Kelvin Carbajal tras brutal colisión en Arizona, Atlántida

En un accidente de tránsito murió ayer, jueves, un agente de la Policía Nacional en Arizona, Atlántida, zona norte de Honduras.
El accidente ocurrido en la carretera CA-13, cerca de la comunidad de Río Chiquito, dejó sin vida a Kelvin Noel Carbajal Melgar, un policía que circulaba en una motocicleta. Se informó que ese día no estaba en funciones policiales.
Kelvin conducía una motocicleta negra que quedó destruida tras la colisión contra un camión. La motocicleta que conducía Carbajal quedó en el carril contrario.
El accidente dejó sin vida a Kelvin Carbajal en el mismo sitio. Aunque llegaron cuerpos de socorro, este ya estaba sin vida. Carbajal Melgar era originario del municipio de Olanchito, departamento de Yoro, al norte de Honduras, aunque residía en el municipio de La Másica, Atlántida.
Se supo que estaba asignado como agente de la Policía Nacional en San Pedro Sula, hacia donde se dirigía. Autoridades de tránsito dijeron que indagan el hecho para determinar la causa del accidente.
Cifras
12,776 accidentes de tránsito en Honduras se han registrado entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2025 en Honduras , de acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.
Los departamentos con más incidencias son Cortés (5,095), Francisco Morazán (4,830), Atlántida (591) y Choluteca (546).