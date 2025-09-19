Muere el policía Kelvin Carbajal tras brutal colisión en Arizona, Atlántida

Arizona, Atlántida.

En un accidente de tránsito murió ayer, jueves, un agente de la Policía Nacional en Arizona, Atlántida, zona norte de Honduras.

El accidente ocurrido en la carretera CA-13, cerca de la comunidad de Río Chiquito, dejó sin vida a Kelvin Noel Carbajal Melgar, un policía que circulaba en una motocicleta. Se informó que ese día no estaba en funciones policiales.

Kelvin conducía una motocicleta negra que quedó destruida tras la colisión contra un camión. La motocicleta que conducía Carbajal quedó en el carril contrario.