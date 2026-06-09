Dos familias lo pierden todo tras devastadores incendios en La Ceiba

La Ceiba

Otro incendio se registró la madrugada de este martes 9 de junio, cuando otra vivienda, esta vez ubicada en la colonia Alameda , fue reducida a cenizas en su totalidad.

En el inmueble residían cinco personas: dos adultos y tres menores de edad. Afortunadamente, pese a que el siniestro los sorprendió mientras dormían, estas personas lograron ponerse a salvo a tiempo, evitando una tragedia humana. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez, consumiendo la estructura por completo.​

El primer hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes. Alrededor de la 1:00 de la mañana, las llamas comenzaron a consumir una vivienda en el barrio Potreritos.​

Dos familias ceibeñas atraviesan momentos de profunda angustia luego de quedar en la intemperie tras perder la totalidad de sus viviendas y pertenencias en dos incendios estructurales ocurridos con apenas 24 horas de diferencia.​

En este caso, el fuego también acabó con el patrimonio familiar, dejando a sus habitantes sin absolutamente nada.​ En ambos escenarios, el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba respondió de manera inmediata a los llamados de auxilio. A su llegada, las viviendas ya habían sido consumidas por las llamas, por lo que las labores de los apagafuegos se centraron en el enfriamiento de la zona. No obstante, la oportuna intervención de los bomberos fue vital para evitar una catástrofe mayor, logrando controlar las llamas antes de que se extendieran a las casas vecinas.

Se estima que la labor bomberil impidió que al menos tres viviendas aledañas sufrieran daños irreparables en ambos casos. Tras perder sus hogares, artículos personales, documentos y enseres básicos, ambas familias han quedado en una situación de calle.

Ante esta difícil realidad, se hace un llamado a la comunidad, autoridades y organizaciones civiles para brindar cualquier tipo de apoyo, ya sea en forma de alimentos, ropa, materiales de construcción o artículos de primera necesidad.​

Cualquier ayuda será fundamental para que estas familias puedan comenzar el proceso de recuperación tras perder su patrimonio.

Se presume que los incendios se originaron por un cortocircuito debido a las altas temperaturas, de acuerdo a las primeras investigaciones. Asimismo, también se presentó ayer lunes un conato de incendio en la tienda de ropa Imperio Maya; gracias a la oportuna intervención de los bomberos, el negocio no se quemó. Este también se debió a un cortocircuito.