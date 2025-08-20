Violador en serie hondureño pasará 40 años preso

Tegucigalpa

Un violador serial identificado por las autoridades como Luis Armando Ulloa Moncada fue condenado a más de 40 años de prisión, señalado como violador de mujeres en la capital.

Ulloa Moncada recibió su cuarta sentencia condenatoria por agresión sexual contra una estudiante universitaria.

El Ministerio Público presentó las pruebas que demostraron que el imputado abusó sexualmente de la universitaria dentro de un vehículo turismo color oro.

El agresor sexual privó de su libertad a la joven en un centro comercial y, después de agredirla sexualmente, la dejó abandonada en otro sector de la capital.

Las autoridades del Ministerio Público informaron que Ulloa, bajo el mismo “modus operandi”, abusó de las otras mujeres.