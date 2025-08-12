Condenan a hombre que ultimó a padre y sus dos hijos en Copán

La Fiscalía Regional de Occidente condenó el pasado 11 de agosto a un hombre acusado de ultimar a un padre y a sus dos hijos en la aldea Mirasol, municipio de Santa Rita, Copán.
Al acusado, identificado como Filadelfo García Sifontes, se le dio una condena de 45 años de prisión por el asesinato de tres personas.
El hecho ocurrió el 12 de abril de 2025, cuando García Sifontes, junto a otros cómplices, emboscó y atacó con arma de fuego y machete a Lucas Mariano Vásquez (39 años), Lucas Daniel Vásquez Ramírez (18 años) y un menor de 14 años.
Los tres familiares fueron hallados sin vida en una calle solitaria, con múltiples heridas provocadas con extrema violencia.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de La Entrada, el ataque fue precedido por amenazas contra uno de los fallecidos.
Testimonios, documentos y peritajes confirmaron que el sentenciado llegó armado a la aldea La Ramada, donde se ocultó entre la maleza antes de abrir fuego contra las víctimas.
Durante la captura, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 24 y del Ministerio Público decomisaron dos escopetas artesanales y una escopeta comercial sin número de serie legible, armas que serán sometidas a análisis balístico.
García Sifontes aceptó los cargos mediante un procedimiento abreviado, recibiendo 15 años de prisión por cada uno de los asesinatos. Cumplirá la condena en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán.
El triple homicidio ha generado consternación en la comunidad y ha sido calificado por las autoridades como uno de los hechos más violentos registrados en la zona durante este año.