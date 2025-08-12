Condenan a hombre que ultimó a padre y sus dos hijos en Copán

Copán, Honduras.

La Fiscalía Regional de Occidente condenó el pasado 11 de agosto a un hombre acusado de ultimar a un padre y a sus dos hijos en la aldea Mirasol, municipio de Santa Rita, Copán. Al acusado, identificado como Filadelfo García Sifontes, se le dio una condena de 45 años de prisión por el asesinato de tres personas. El hecho ocurrió el 12 de abril de 2025, cuando García Sifontes, junto a otros cómplices, emboscó y atacó con arma de fuego y machete a Lucas Mariano Vásquez (39 años), Lucas Daniel Vásquez Ramírez (18 años) y un menor de 14 años.

Los tres familiares fueron hallados sin vida en una calle solitaria, con múltiples heridas provocadas con extrema violencia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de La Entrada, el ataque fue precedido por amenazas contra uno de los fallecidos.

