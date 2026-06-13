Capturan a supuesto pandillero con droga en operativo policial en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras

El detenido fue identificado como Jhonathan Jesús Granados Guerra , de 20 años, originario y residente en La Lima, Cortés.

La Policía Nacional de Honduras logró la captura la madrugada de este sábado a un supuesto integrante de la Pandilla 18 en posesión de supuesta marihuana en la Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Según el informe policial, la detención se realizó a eso de las 4:20 de la mañana en el sector Planeta, Distrito 8-3 de Rivera Hernández, como parte de acciones estratégicas.

Durante la requisa, las autoridades le decomisaron 10 bolsas transparentes que contenían hierba seca, supuesta marihuana, por lo que se le supone responsable del delito de tráfico de drogas.

Tras su captura, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía de turno de San Pedro Sula para continuar con el proceso legal correspondiente.