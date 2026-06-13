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Consternación por muerte de la enfermera auxiliar Mayrin Cubas en Olancho

De manera preliminar, se informó que la joven presentó complicaciones derivadas de un supuesto cuadro de dengue hemorrágico

Consternación por muerte de la enfermera auxiliar Mayrin Cubas en Olancho

Mayrin Cubas, originaria de Dulce Nombre de Culmí, fue trasladada a un centro médico privado de Catacamas, donde permaneció ingresada debido a complicaciones en su salud.

OLANCHO, HONDURAS

Una joven originaria del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, falleció en las últimas horas tras presentar complicaciones asociadas a un supuesto cuadro de dengue hemorrágico.

La víctima fue identificada como Mayrin Cubas, de aproximadamente 23 años de edad, cuya muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y pobladores de su comunidad.

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De acuerdo con la información, la joven fue trasladada hasta la ciudad de Catacamas, donde permaneció ingresada en un centro médico privado debido al delicado estado de salud que presentaba.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para estabilizarla, Mayrin Cubas perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía.

Sus familiares permanecen a la espera de que les sea entregado el cuerpo para trasladarlo a Dulce Nombre de Culmí y darle el último adiós en compañía de sus seres queridos.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el caso. Las autoridades sanitarias no han confirmado oficialmente que la muerte de esta joven haya sido causa del dengue, por lo que se espera resultados de los análisis médicos y forenses.

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Redacción La Prensa
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