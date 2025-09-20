Capturan a padrastro de Elvis Bautista por presunto abuso a su hermana de 13 años

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público emitió este sábado una orden de detención preventiva contra Wilmer Gutiérrez, padrastro de Elvis Eliú Bautista, el niño desaparecido en un quinel de San Pedro Sula, tras denuncias de presuntos abusos sexuales en perjuicio de la hermana menor del niño. De acuerdo con la información policial, no fue necesaria una captura en flagrancia, ya que la medida de detención preventiva se giró de inmediato para agilizar el trámite judicial y avanzar en el proceso.

La menor de 13 años fue rescatada la tarde de este sábado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y trasladada al Centro Integrado Interinstitucional (Cein), donde médicos forenses la evaluaron, y actualmente se encuentra bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El caso salió a la luz cuando familiares de la menor denunciaron en un medio de comunicación nacional los abusos sufridos, lo que motivó la denuncia formal ante las autoridades. La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez continúa con las investigaciones y prepara la acusación contra Gutiérrez, quien incluso había aparecido en medios de comunicación hablando de la desaparición de Elvis

Declaraciones del padrastro