Exclusiva: Padrastro de Elvis Eliú rompe el silencio ante graves acusaciones

Wilmer Gutiérrez ha roto el silencio luego de una seria acusación en su contra por parte del abuelo de una de sus hijastras, quien asegura que este abusó sexualmente de la menor de 13 años, hermana de Elvis Eliú Bautistas, menor que se encuentra desaparecido desde el domingo 14 de septiembre en San Pedro Sula.
El abuelo de la menor aseguró en entrevista a un medio nacional que la niña le había confesado que ha sido víctima de su padrastro, Wilmer Gutiérrez.
Tras las declaraciones del abuelo de la menor, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) rescató a hermana de Elvis Eliú Bautista.
La menor fue trasladada al Centro Integrado Interinstitucional (Cein), donde médicos forenses la evaluaron para confirmar o descartar indicios de los abusos sexuales. Actualmente, la hermana de Elvi Eliú permanece bajo la protección del Senaf, mientras la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez continúa con el proceso de investigación.
Wilmer, quien ha ganado notoriedad al estar junto a su pareja y sus hijastras en todo este proceso de búsqueda del menor Elvis Eliú, atendió a Diario La Prensa y dio su versión de los hechos.
"Ya hablé con el abuelo de la niña y él me dijo que lo habían mal informado", comenzó diciendo.
Según Wilmer, la niña hace unos días llegó a la casa con unas marcas en su cuerpo. "La mamá la castigó por esos chupetones que andaba", relató.
"Yo me voy a entregar, pero el miedo que tengo es que el novio de ella, que tiene 16 años la haya tocado. Yo no le he hecho nada. Deben escuchar mi versión también, ella tiene su cuello con marcas. Hay videos en donde se ve que el muchacho llega en la noche. Antes ella se escapaba y teníamos que andar buscándola a la 1:00 de la madrugada", se defendió.
Wilmer pide a las autoridades que citen al novio de la menor, cuyo noviazgo tiene el consentimiento de la madre.
"El detalle es que este muchacho (novio de la menor) la haya tocado. Deben llevarlo a él porque esas marcas del cuello son de él. Esto está feo", puntualizó.