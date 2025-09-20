ATIC rescata a hermana de Elvis Bautista, el niño desaparecido, tras fuerte denuncia de abusos

San Pedro Sula, Honduras

La menor fue trasladada al Centro Integrado Interinstitucional (Cein) , donde médicos forenses la evaluaron para confirmar o descartar indicios de los abusos sexuales. Actualmente permanece bajo la protección del Senaf , mientras la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez continúa con el proceso de investigación.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) rescató este sábado en San Pedro Sula a una menor de 13 años, hermana de Elvis Eliú Bautista , el niño reportado como desaparecido en un quinel de esa ciudad. El operativo se realizó luego de que familiares denunciaran abusos presuntamente cometidos por su padrastro.

El abuelo de la menor, residente en Estados Unidos, aseguró en entrevista con un medio nacional que la niña le había confesado que ha sido víctima de su padrastro, Wilmer Gutiérrez. La abuela de la menor habría recibido primero el testimonio y anunció que presentará la denuncia formal ante las autoridades.

Cabe destacar que Gutiérrez ha aparecido en medios de comunicación comentando sobre la desaparición de Elvis, sin embargo, ahora enfrentará serias acusaciones en este nuevo caso.

El Ministerio Público informó que, de confirmarse los señalamientos, se procederá a girar orden de captura contra el sospechoso.

En la últimas horas han sido rescatados tres niños por casos de abusos sexuales en Honduras.