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Capturan a hombre acusado de abusar de su prima de 12 años en Villanueva

Segun reportes policiales, el sospechoso, identificado José Carlos Cruz Rosales, de 41 años, habría aprovechado la confianza familiar para cometer los abusos en varias ocasiones

Capturan a hombre acusado de abusar de su prima de 12 años en Villanueva

Momentos de la detención de José Carlos Cruz Rosales, de 41 años.

Villanueva, Honduras.- Un hombre de 41 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado por presuntamente cometer agresiones sexuales contra su prima, una niña de 12 años, en el municipio de Villanueva, Cortés, zona norte de Honduras.

La detenido fue identificado como José Carlos Cruz Rosales, de 41 años y residente del Barrio José Cecilio del Valle, de dicho municipio.

De acuerdo con el informe policial, el detenido tenía una orden de captura emitida el 27 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortés, por los delitos de otras agresiones sexuales continuadas y violación calificada continuada.

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Las investigaciones señalan que el sospechoso habría aprovechado el vínculo familiar y la confianza que mantenía con la menor para presuntamente abusar sexualmente de ella en diferentes ocasiones.

Según las indagaciones, el hombre habría recurrido a engaños, intimidaciones y amenazas de muerte para evitar que la niña contara lo sucedido.

Sin embargo, la menor decidió revelar los hechos a su madre, quien interpuso la denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones para identificar al presunto responsable.

Tras reunir los elementos necesarios, las autoridades lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien quedó a disposición de los órganos jurisdiccionales que solicitaron su detención para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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