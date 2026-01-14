Capturan a cubano pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico en SPS

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con información preliminar, Manso González es requerido por la justicia estadounidense por hechos ocurridos en Miami, Florida, en 2008.

La Dirección Policial de Investigación (DPI) capturó este miércoles a Jorge Marcelo Manso González , un ciudadano cubano radicado en San Pedro Sula, quien es solicitado en extradición por los Estados Unidos debido a su presunta vinculación con actividades de narcotráfico.

Según el expediente investigativo, a Manso González se le vincula con un negocio de drogas en una residencia valorado en aproximadamente 120 mil dólares en el condado de Miami, lo que motivó su inclusión en la lista de solicitados por narcotráfico en Estados Unidos.

El detenido mantiene residencia en San Pedro Sula y, según las autoridades, su captura forma parte de los esfuerzos conjuntos entre las instituciones hondureñas y organismos internacionales para combatir el tráfico de drogas transnacional.

Las autoridades de Honduras señalaron que Manso González será puesto a disposición de los tribunales para iniciar los trámites correspondientes de extradición, conforme a los tratados vigentes entre ambos países.

Este caso se suma a la lista de ciudadanos extranjeros que, residiendo en Honduras, son requeridos por la justicia estadounidense por delitos relacionados con drogas, reforzando la cooperación internacional en materia de seguridad y crimen organizado.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si Manso González habría participado en otros incidentes relacionados con drogas en Honduras o la región, aunque su historial en Miami lo vincula con delitos graves.