Condenan a hombre por abuso e intento de femicidio en Danlí

El sentenciado es Pedro Damián Ramos Sánchez. Aunque el tribunal ya emitió el fallo condenatorio, la pena definitiva aún no ha sido establecida; sin embargo, según el MP, podría enfrentar una condena que oscila entre 26 y 38 años de prisión

Pedro Damián Ramos Sánchez habría atacado a la mujer en enero de 2024.
Danlí, El Paraíso.

Un hombre fue declarado culpable este miércoles tras comprobarse su responsabilidad en un ataque sexual y un intento de asesinato contra una mujer en el oriente del país.

El sentenciado fue identificado como Pedro Damián Ramos Sánchez, hallado responsable de los delitos de abuso y femicidio agravado en grado de tentativa inacabada, cometidos en perjuicio de Ericka Oneyda Calderón López.

Según las indagaciones desarrolladas por los cuerpos de investigación, el hecho violento ocurrió el 17 de enero de 2024, cuando Ramos Sánchez atacó a la víctima con un machete.

Los reportes forenses indican que la mujer sufrió múltiples lesiones provocadas por machetazos, principalmente en el cuello, los hombros y las manos, lo que puso en riesgo su vida.

Las autoridades también confirmaron que previo al intento de femicidio, la víctima fue abusada sexualmente, un delito que también le fue imputado.

Tras el ataque, Calderón López fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, donde recibió atención médica especializada. Luego de varios días de tratamiento, logró recuperarse y sobrevivir a las graves lesiones.

Posteriormente, Ramos Sánchez fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Las Colinas, en la ciudad de Danlí, y remitido ante los juzgados correspondientes. Aunque el tribunal ya emitió el fallo condenatorio, la pena definitiva aún no ha sido establecida.

La audiencia de individualización de la sanción quedó programada para el miércoles 28 de enero. De acuerdo con proyecciones preliminares del Ministerio Público, el imputado podría enfrentar una condena que oscila entre 26 y 38 años de prisión, en función de la gravedad de los delitos comprobados.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Últimas Noticias