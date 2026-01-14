Condenan a hombre por abuso e intento de femicidio en Danlí

Danlí, El Paraíso.

Un hombre fue declarado culpable este miércoles tras comprobarse su responsabilidad en un ataque sexual y un intento de asesinato contra una mujer en el oriente del país. El sentenciado fue identificado como Pedro Damián Ramos Sánchez, hallado responsable de los delitos de abuso y femicidio agravado en grado de tentativa inacabada, cometidos en perjuicio de Ericka Oneyda Calderón López.

Según las indagaciones desarrolladas por los cuerpos de investigación, el hecho violento ocurrió el 17 de enero de 2024, cuando Ramos Sánchez atacó a la víctima con un machete. Los reportes forenses indican que la mujer sufrió múltiples lesiones provocadas por machetazos, principalmente en el cuello, los hombros y las manos, lo que puso en riesgo su vida. Las autoridades también confirmaron que previo al intento de femicidio, la víctima fue abusada sexualmente, un delito que también le fue imputado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tras el ataque, Calderón López fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, donde recibió atención médica especializada. Luego de varios días de tratamiento, logró recuperarse y sobrevivir a las graves lesiones.