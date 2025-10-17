Capturan a “Cohala”, presunto miembro de la Pandilla 18 en La Lima

La Lima, Honduras

El detenido fue identificado como Kevin Josué Rodríguez Rodríguez , alias “Cohala”, de 20 años, originario del departamento de Lempira.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de un presunto miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 en la colonia Gracias a Dios, en el municipio de La Lima, Cortés.

Según las investigaciones, el sospechoso es miembro activo de la Pandilla 18 y actualmente ostentaba el rango de “Traka” dentro de la organización delictiva.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, “Cohala” tenía cinco años de pertenecer a la estructura criminal y se desempeñaba como encargado del cobro de extorsión a diferentes rutas de transporte, además de participar en la venta de drogas y distribución de armas y municiones en la colonia Gracias a Dios y sectores aledaños.

Durante la operación, los agentes lograron el decomiso de un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, tres paquetes teipeados de color café que contenían hierba seca, supuesta marihuana, 18 cartuchos metálicos para fusil, seis cartuchos metálicos calibre 38 especial con leyenda MFS, y dos teléfonos celulares.

Las autoridades indicaron que a Rodríguez Rodríguez se le supone responsable de los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y porte ilegal de munición de uso permitido y prohibido.











