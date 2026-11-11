Cae padre e hijo por matar y desmembrar a hombre y lanzar sus restos al río Guayape

Guayape, Olancho. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un padre y su hijo, señalados como sospechosos de asesinar y desmembrar a un hombre, cuyos restos habrían lanzado al río Guayape, en el municipio de Juticalpa, Olancho. Los detenidos fueron identificados como Gerson Daniel Ruiz Guerrero, de 54 años, y Alan Daniel Guerrero, de 33, ambos de oficio agricultor y residentes en la aldea San Pedro de la Joya, en Juticalpa. La detención se ejecutó el 10 de noviembre mediante labores de seguimiento, búsqueda e identificación realizadas por investigadores de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-15), quienes ubicaron a los sospechosos en la referida comunidad.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el crimen ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Carlos Alfonso Barahona Colindres, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una vivienda junto a los ahora detenidos. Según la versión de los investigadores, en determinado momento ambos hombres habrían atacado a Barahona Colindres con armas blancas, específicamente un machete y un cuchillo, hasta quitarle la vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, los sospechosos presuntamente desmembraron el cuerpo y colocaron sus restos en una carreta para trasladarlos hasta el río Guayape, donde los habrían lanzado con la intención de ocultar el crimen.