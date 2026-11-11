Cae padre e hijo por matar y desmembrar a hombre y lanzar sus restos al río Guayape

Guayape, Olancho. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un padre y su hijo, señalados como sospechosos de asesinar y desmembrar a un hombre, cuyos restos habrían lanzado al río Guayape, en el municipio de Juticalpa, Olancho.
Los detenidos fueron identificados como Gerson Daniel Ruiz Guerrero, de 54 años, y Alan Daniel Guerrero, de 33, ambos de oficio agricultor y residentes en la aldea San Pedro de la Joya, en Juticalpa.
La detención se ejecutó el 10 de noviembre mediante labores de seguimiento, búsqueda e identificación realizadas por investigadores de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-15), quienes ubicaron a los sospechosos en la referida comunidad.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el crimen ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Carlos Alfonso Barahona Colindres, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una vivienda junto a los ahora detenidos.
Según la versión de los investigadores, en determinado momento ambos hombres habrían atacado a Barahona Colindres con armas blancas, específicamente un machete y un cuchillo, hasta quitarle la vida.
Posteriormente, los sospechosos presuntamente desmembraron el cuerpo y colocaron sus restos en una carreta para trasladarlos hasta el río Guayape, donde los habrían lanzado con la intención de ocultar el crimen.
Tras reunir elementos probatorios, las autoridades obtuvieron un automotivado de detención preventiva contra ambos individuos, por suponerlos responsables del delito de asesinato en perjuicio de Carlos Alfonso Barahona Colindres.
La DPI también informó que uno de los detenidos registra antecedentes criminales. Según el expediente policial, fue arrestado el 27 de abril de 2018 por robo de vehículo y el 9 de octubre de 2019 por el delito de asesinato.
Asimismo, ambos son investigados por su posible vinculación con otro hecho criminal ocurrido en el municipio de Juticalpa. Los sospechosos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.