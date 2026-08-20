Cae “El Humilde” y “Chungo” con droga, armas y distintivo policial en La Pradera, SPS

De acuerdo con la Policía , ambos estarían vinculados con la venta y distribución de drogas en el sector donde fueron localizados dentro de una vivienda.

Los detenidos fueron identificados como José David Rodríguez Rivera , de 20 años, conocido con el alias de “El Humilde” , y un menor infractor de 16 años, alias “Chungo” , quienes, según las investigaciones policiales, serían miembros de la pandilla 18.

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional durante un allanamiento ejecutado en la colonia La Pradera de San Pedro Sula, donde les decomisaron más de 400 envoltorios de supuestas drogas, un arma de fuego y una prenda con distintivo de la institución policial.

En el lugar, los uniformados decomisaron 50 envoltorios de supuesta cocaína, 230 de supuesta marihuana y 124 de supuesta piedra crack, para un total de 404 envoltorios de sustancias ilícitas.

Además de la droga, los agentes encontraron un cuaderno con anotaciones que presuntamente estarían relacionadas con cobros de extorsión, por lo que las autoridades investigan si los detenidos tendrían participación en este delito.

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Durante el allanamiento también fue decomisada una pistola, siete cartuchos metálicos sin percutir, dos molinillos de metal, teléfonos celulares y un CamelBak de color negro con el logo de la Policía Nacional.

La presencia de la prenda con distintivo policial también será objeto de investigación, debido a que los sospechosos son señalados preliminarmente por la presunta tenencia ilegal de insignia policial.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en el sector de La Pradera con el objetivo de establecer la posible vinculación de los detenidos con estructuras dedicadas al cobro de extorsión y determinar si existen otros integrantes del grupo delictivo que operan en la zona.

Los sospechosos y los indicios decomisados fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones para continuar con el expediente investigativo.