Caen dos presuntos integrantes de Los Pachecos por homicidio en Morocelí

Morocelí, El Paraíso.
Dos hombres, señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Pachecos, fueron capturados por la Policía Nacional en Morocelí, El Paraíso, en cumplimiento de órdenes judiciales por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en el barrio Las Tablas de la aldea Hoya Grande, donde los sospechosos, de 26 y 24 años, tienen su domicilio.
De acuerdo con la información policial, las órdenes de captura fueron emitidas el pasado 3 de julio por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso, dentro del expediente 0701-128-2026.
Ambos son señalados como presuntos responsables de la muerte de Jorge Omar García Matamoros, ocurrida en mayo de 2026. Las autoridades indicaron que las investigaciones permitieron establecer la posible participación de los dos detenidos en el hecho.
Según las diligencias de la DPI, los sospechosos habrían tenido una discusión con García Matamoros mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, presuntamente lo trasladaron hacia un sector solitario, donde lo habrían agredido de manera reiterada.
Las autoridades indicaron que la víctima habría sido golpeada con piedras, puños y patadas, sufriendo lesiones de gravedad que posteriormente le provocaron la muerte. Las circunstancias del hecho fueron documentadas durante el proceso investigativo.
El expediente fue remitido al Ministerio Público, cuyos requerimientos derivaron en la emisión de las órdenes judiciales. Una vez localizada la residencia de los sospechosos, los agentes policiales ejecutaron el operativo y procedieron con las capturas.
La Policía Nacional también señaló que, según las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con otros hechos delictivos relacionados con robos, violencia e intimidación en distintos sectores de Morocelí, presuntamente como parte de Los Pachecos.
Ambos fueron puestos a disposición del juzgado competente para continuar el proceso judicial correspondiente, bajo el principio de presunción de inocencia.