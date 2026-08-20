Caen dos presuntos integrantes de Los Pachecos por homicidio en Morocelí

Morocelí, El Paraíso. Dos hombres, señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Pachecos, fueron capturados por la Policía Nacional en Morocelí, El Paraíso, en cumplimiento de órdenes judiciales por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en el barrio Las Tablas de la aldea Hoya Grande, donde los sospechosos, de 26 y 24 años, tienen su domicilio.

De acuerdo con la información policial, las órdenes de captura fueron emitidas el pasado 3 de julio por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso, dentro del expediente 0701-128-2026. Ambos son señalados como presuntos responsables de la muerte de Jorge Omar García Matamoros, ocurrida en mayo de 2026. Las autoridades indicaron que las investigaciones permitieron establecer la posible participación de los dos detenidos en el hecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según las diligencias de la DPI, los sospechosos habrían tenido una discusión con García Matamoros mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, presuntamente lo trasladaron hacia un sector solitario, donde lo habrían agredido de manera reiterada.