Acribillan a hombre de varios disparos en el barrio Cabañas de SPS

Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado en el populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula, tras ser atacado a balazos por sujetos fuertemente armados.
Según testigos, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por individuos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. El hombre vestía una camisa de botones color rojo y un pantalón de tela color negro, también calzaba unas botas.
La Policía llegó hasta el lugar para acordonar la escena del crimen, a la espera de Medicina Forense para que haga el levantamiento del cuerpo para realizar su respectiva autopsia y su reconocimiento.