Acribillan a hombre de varios disparos en el barrio Cabañas de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado en el populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula, tras ser atacado a balazos por sujetos fuertemente armados.

Según testigos, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por individuos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.