  1. Inicio
  2. · Sucesos

Acribillan a hombre de varios disparos en el barrio Cabañas de SPS

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

Acribillan a hombre de varios disparos en el barrio Cabañas de SPS

Vista de la escena del crimen.
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado en el populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula, tras ser atacado a balazos por sujetos fuertemente armados.

Según testigos, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por individuos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.

Joven se lanza de un cuarto piso en Tegucigalpa porque quería seguir bebiendo

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. El hombre vestía una camisa de botones color rojo y un pantalón de tela color negro, también calzaba unas botas.

La Policía llegó hasta el lugar para acordonar la escena del crimen, a la espera de Medicina Forense para que haga el levantamiento del cuerpo para realizar su respectiva autopsia y su reconocimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias