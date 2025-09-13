Joven se lanza de un cuarto piso en Tegucigalpa porque quería seguir bebiendo

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el reporte policial, a las 12:30 de la madrugada ingresó al 911 una denuncia alertando que una mujer había saltado al vacío desde un edificio contiguo al Ministerio Público.

Un insólito y lamentable hecho se registró en la madrugada de este sábado en la residencial El Triángulo, en Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, cuando una joven en estado de ebriedad se lanzó desde el cuarto nivel de un edificio de apartamentos, luego de que su compañera de vivienda le impidiera salir a comprar más cervezas.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la información: la joven, identificada únicamente como Daniela por motivos de derechos humanos, se encontraba con lesiones visibles tras la caída.

Fue atendida por paramédicos y trasladada al Hospital Escuela, donde se diagnosticó fractura en el pie izquierdo y fuertes golpes en la cabeza.

Según el relato de la afectada, había consumido licor en exceso y solo recuerda que quería continuar bebiendo. Sin embargo, su amiga no le permitió salir a la calle, lo que la llevó a trepar por el balcón y finalmente lanzarse.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En medio de la confusión, Daniela comenzó a gritar que “cinco hombres querían llevársela”, lo cual alarmó a los vecinos. No obstante, la misma joven reconoció después que en el apartamento únicamente estaba con su compañera y que nunca existió una situación de violencia sexual, desmintiendo la versión.

Vecinos del sector confirmaron que desde horas de la tarde se escuchaba música a alto volumen en el apartamento y que las jóvenes suelen realizar fiestas varias veces por semana, aunque sin presencia de hombres, lo cual coincide con lo relatado por la afectada.

La Policía Nacional aclaró que este hecho fue producto exclusivo de la embriaguez y la imprudencia de la joven, quien se dedica a la venta de perfumes en línea, y exhortó a los medios de comunicación a verificar las fuentes oficiales antes de difundir versiones falsas que puedan dañar la honra de las personas.