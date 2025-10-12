¡Tragedia en Copán! Abuelita y su nieta mueren calcinadas en voraz incendio

Un incendio consumió una vivienda en la aldea Gualtaya, Cucuyagua, en Copán, la madrugada de estedomingo 12 de octubre, dejando dos personas muertas, una abuelita y su nieta.
Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, las víctimas fueron identificadas como Francisca López, de unos 80 años, y su nieta Jimena López, de 7. Ambas fueron encontradas sin vida en el porche de la casa, cubiertas con una cobija.
La vivienda, construida de adobe y techada con zinc, sufrió daños en un 90% y la pérdida total de los enseres.
Elementos del Cuerpo de Bomberos indicaron que dentro del inmueble había un cilindro de gas LP conectado y productos de pirotecnia, lo que complicó el control del fuego.
Los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.