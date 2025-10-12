¡Tragedia en Copán! Abuelita y su nieta mueren calcinadas en voraz incendio

Santa Rosa de Copán, Honduras

Un incendio consumió una vivienda en la aldea Gualtaya, Cucuyagua, en Copán, la madrugada de estedomingo 12 de octubre, dejando dos personas muertas, una abuelita y su nieta.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, las víctimas fueron identificadas como Francisca López, de unos 80 años, y su nieta Jimena López, de 7. Ambas fueron encontradas sin vida en el porche de la casa, cubiertas con una cobija.