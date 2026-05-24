  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre es asesinado dentro de su vivienda tras permitir el ingreso de un desconocido en El Paraíso

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso e identificar al responsable

Hombre es asesinado dentro de su vivienda tras permitir el ingreso de un desconocido en El Paraíso

La víctima fue identificada como Edgar Renán Castellanos.
Cuyalí, El Paraíso.

Un hecho violento ha causado indignación en la comunidad de Cuyalí, en el departamento de El Paraíso, luego de que un hombre perdiera la vida dentro de su propia vivienda tras ser atacado por un sujeto desconocido que, según versiones preliminares, habría llegado solicitando usar el baño.

La víctima fue identificada como Edgar Renán Castellanos, quien presuntamente permitió el ingreso del agresor a su hogar sin imaginar que sería atacado a balazos en el interior de la vivienda. Tras cometer el crimen, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento permanece prófugo.

Cuerpo de Nelsi Alberto estuvo dos meses sin identificar en la morgue de SPS

Familiares, amigos y vecinos han expresado profundo pesar por lo ocurrido, recordando a Castellanos como una persona trabajadora, aficionada a las cabalgatas y ampliamente conocida en ferias y actividades de la zona.

Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso, identificar al responsable y determinar el móvil de este nuevo hecho violento que enluta a una familia en la zona oriental del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias