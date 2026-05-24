Hombre es asesinado dentro de su vivienda tras permitir el ingreso de un desconocido en El Paraíso

Cuyalí, El Paraíso.

Un hecho violento ha causado indignación en la comunidad de Cuyalí, en el departamento de El Paraíso, luego de que un hombre perdiera la vida dentro de su propia vivienda tras ser atacado por un sujeto desconocido que, según versiones preliminares, habría llegado solicitando usar el baño.

La víctima fue identificada como Edgar Renán Castellanos, quien presuntamente permitió el ingreso del agresor a su hogar sin imaginar que sería atacado a balazos en el interior de la vivienda. Tras cometer el crimen, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento permanece prófugo.