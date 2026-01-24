Hallan sin vida a motociclista en Guaimaca, Francisco Morazán

Guaimaca, Francisco Morazán.

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado en la carretera RN-15, en las cercanías del desvío hacia Orica, en Guaimaca, Francisco Morazán.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 81. Fueron otros conductores quienes, al notar el cuerpo en un canal, alertaron a las autoridades.