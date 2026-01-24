  1. Inicio
Hallan sin vida a motociclista en Guaimaca, Francisco Morazán

La víctima fue identificada como Antonio Zúniga, de aproximadamente de 40 años de edad, residente en la colonia San Juan de Guaimaca

Fotografía en vida de Antonio Zúniga.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Guaimaca, Francisco Morazán.

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado en la carretera RN-15, en las cercanías del desvío hacia Orica, en Guaimaca, Francisco Morazán.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 81. Fueron otros conductores quienes, al notar el cuerpo en un canal, alertaron a las autoridades.

La víctima fue identificada como Antonio Zúniga, de aproximadamente de 40 años de edad, residente en la colonia San Juan de Guaimaca, quien se desplazaba en una motocicleta al momento del suceso.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar el área y resguardar la escena, mientras se realizaban las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora, las circunstancias que rodean la muerte del motociclista no han sido esclarecidas. Las autoridades no han determinado si Zúniga perdió el control al momento de conducir o fue por una falla mecánica u otro factor.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
