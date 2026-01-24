Mujer muere atropellada por camión en el bulevar del sur en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Una mujer que se desplazaba en una motocicleta perdió la vida este sábado tras verse involucrada en un accidente en el bulevar del Sur, en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Cristina Nicol Andino, quien se conducía en una motocicleta de colores negro y rojo cuando ocurrió el hecho.

Según los primeros reportes, la mujer habría sido impactada inicialmente por un bus tipo rapidito, lo que provocó que cayera sobre la vía. Segundos después, un camión que transportaba bloques la arrolló, causándole la muerte de manera inmediata. El cuerpo de Cristina Nicol quedó tendido sobre el pavimento, a pocos metros de su motocicleta, frente a la Gran Central Metropolitana de Buses.