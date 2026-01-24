  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mujer muere atropellada por camión en el bulevar del sur en San Pedro Sula

La mujer se conducía en una motocicleta y habría sido impactada inicialmente por un bus tipo rapidito, lo que provocó que cayera sobre el pavimento. Segundos después, un camión la arrolló, causándole la muerte de manera inmediata

Mujer muere atropellada por camión en el bulevar del sur en San Pedro Sula

El cuerpo de Cristina Nicol quedó tendido sobre el pavimento, a pocos metros de su motocicleta.
San Pedro Sula, Honduras.

Una mujer que se desplazaba en una motocicleta perdió la vida este sábado tras verse involucrada en un accidente en el bulevar del Sur, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Cristina Nicol Andino, quien se conducía en una motocicleta de colores negro y rojo cuando ocurrió el hecho.

Ultiman a hombre en gasolinera del bulevar Morazán en Tegucigalpa

Según los primeros reportes, la mujer habría sido impactada inicialmente por un bus tipo rapidito, lo que provocó que cayera sobre la vía. Segundos después, un camión que transportaba bloques la arrolló, causándole la muerte de manera inmediata.

El cuerpo de Cristina Nicol quedó tendido sobre el pavimento, a pocos metros de su motocicleta, frente a la Gran Central Metropolitana de Buses.

"La China" cobraba extorsión por orden de cabecillas presos, según Dipampco

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron el área para resguardar la escena.

Al lugar también se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue sampedrana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias