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Hallan sin vida en una laguna a niña en El Progreso

La menor había sido reportada como desaparecida horas antes y fue encontrada sin vida en una laguna de la comunidad de La Colorada, en El Progreso, Yoro

Hallan sin vida en una laguna a niña en El Progreso

El hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso, donde el cuerpo de la menor fue localizado en el cuerpo de agua.
El Progreso, Yoro.

Una menor de edad que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en una laguna de la comunidad de La Colorada, en el municipio de El Progreso, generando consternación y dolor entre sus familiares y habitantes del sector.

De acuerdo con la información preliminar, la niña había sido vista por última vez horas antes de que se reportara su desaparición, lo que activó la búsqueda por parte de familiares y vecinos, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades.

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El hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso, donde el cuerpo de la menor fue localizado en el cuerpo de agua, situación que movilizó a equipos de emergencia y agentes policiales para asegurar el área y comenzar las diligencias correspondientes.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la causa de la muerte, mientras el caso continúa en desarrollo y bajo investigación.

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Redacción La Prensa
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