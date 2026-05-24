Hallan sin vida en una laguna a niña en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Una menor de edad que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en una laguna de la comunidad de La Colorada, en el municipio de El Progreso, generando consternación y dolor entre sus familiares y habitantes del sector.

De acuerdo con la información preliminar, la niña había sido vista por última vez horas antes de que se reportara su desaparición, lo que activó la búsqueda por parte de familiares y vecinos, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades.