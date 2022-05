Gerardito era un niño chispa, sobresaliente en la preparatoria

Santa Bárbara. Como un niño inteligente que sobresalía en sus actividades de preparatoria calificó su maestra a Gerardo Soriano Salvador, cuyos restos fueron enterrados ayer en la aldea Macholoa.

El pequeño fue ultimado a puñaladas por el jornalero Juvencio Hernández (de 57 años), quien supuestamente tenía una relación amorosa con Nely Salvador (de 34), madre del menor y a quien en un arranque de celos la hirió de gravedad.

Hernández también hirió a Fernando Amaya (de 50), con quien celaba a Nely.

Vitalina Pineda, maestra del niño, lo describió como un alumno chispa, inteligente, que no le fallaba a clases y “por cierto este año me salía de preparatoria. La mamá me decía: ‘profesora, yo voy a trabajar duro para que mi niño salga este año y hagamos una buena clausura’”.