Rescatan a dos estudiantes secuestrados en Azacualpa; exigían 120 mil lempiras por su liberación

Azacualpa, Francisco Morazán.

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron este domingo el rescate de dos estudiantes de 19 y 23 años tras ser víctimas de un secuestro virtual. El operativo se desarrolló en la aldea El Aguacate, municipio de Azacualpa, Francisco Morazán, donde los jóvenes fueron encontrados sanos y salvos tras una la acción de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, los delincuentes se hicieron pasar por clientes que solicitaban servicios de mantenimiento de computadoras. Engañaron a las víctimas para que se desplazaran hasta una zona rural, donde posteriormente recibieron una llamada en la que les advertían que se encontraban rodeados por una estructura criminal armada.