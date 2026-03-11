Extraditan desde España a hondureño acusado de matar a dos guardias en La Lima, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Un hondureño fue extraditado desde España hasta Honduras este miércoles 11 de marzo, luego de ser señalado por el asesinato de dos guardias de seguridad en el cerro de Tacamiche de La Lima, Cortés. El hombre, identificado como alias El Gordo, de 27 años de edad, es originario del municipio de La Lima y residente en Madrid, España, lugar a donde habría huido luego de cometer el crimen, según informaron las autoridades.

El Gordo es acusado de ser integrante de la banda delictiva Los Aguacates. Fue capturado el 2 de mayo de 2025 mediante detención preventiva con multas de extradición, tras tener notificación roja internacional.

El crimen

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022 en el cerro de Tacamiche, cuando varios hombres armados interceptaron a Javier Antonio Mejía Herrera y Jerson Normando Escobar Hernández, a quienes les dispararon sin mediar palabras. El sospechoso salió del país rumbo a Europa el 21 de julio de 2022 desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales para evadir la justicia. La Policía Nacional informó que el imputado también tiene antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.