Dictan 15 años de cárcel y dos millones de multa a mujer por extorsión

Santa Bárbara

El tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó una condena de 15 años de prisión contra Merary Danely Perdomo Mejía, tras hallarla culpable del delito de extorsión, en un caso ocurrido en el departamento de Santa Bárbara. La sentencia se emitió mediante un Acuerdo de Estricta Conformidad, luego de que la imputada aceptara su participación directa en los hechos. Además de la pena de reclusión, el tribunal le impuso una multa de dos millones de lempiras, conforme a las sanciones establecidas por la ley.

El 22 de junio de 2025, agentes de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado (Dipampco) remitieron a una mujer adulta señalada de obligar al representante de una empresa a entregar dinero bajo amenazas e intimidación. De acuerdo con las investigaciones, varios sujetos llegaron hasta el negocio administrado por la víctima en Santa Bárbara y, mediante amenazas de muerte, exigieron el pago de 100 mil lempiras. Tras un operativo de vigilancia e inteligencia, los investigadores capturaron a Perdomo Mejía en el momento en que se presentó al lugar designado para recoger el dinero producto de la extorsión.