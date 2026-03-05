  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dictan 15 años de cárcel y dos millones de multa a mujer por extorsión

Merary Danely Perdomo Mejía fue enviada a la cárcel de El Progreso, Yoro. La capturaron cuando extorsionaba a una empresa por 100,000 lempiras

Dictan 15 años de cárcel y dos millones de multa a mujer por extorsión

Merary Danely Perdomo Mejía fue enviada a la cárcel de El Progreso, Yoro para que cumpla su condena.
Santa Bárbara

El tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó una condena de 15 años de prisión contra Merary Danely Perdomo Mejía, tras hallarla culpable del delito de extorsión, en un caso ocurrido en el departamento de Santa Bárbara.

La sentencia se emitió mediante un Acuerdo de Estricta Conformidad, luego de que la imputada aceptara su participación directa en los hechos. Además de la pena de reclusión, el tribunal le impuso una multa de dos millones de lempiras, conforme a las sanciones establecidas por la ley.

Hondureño muere atropellado en España; madre vio accidente sin sospechar que era él

El 22 de junio de 2025, agentes de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado (Dipampco) remitieron a una mujer adulta señalada de obligar al representante de una empresa a entregar dinero bajo amenazas e intimidación.

De acuerdo con las investigaciones, varios sujetos llegaron hasta el negocio administrado por la víctima en Santa Bárbara y, mediante amenazas de muerte, exigieron el pago de 100 mil lempiras.

Tras un operativo de vigilancia e inteligencia, los investigadores capturaron a Perdomo Mejía en el momento en que se presentó al lugar designado para recoger el dinero producto de la extorsión.

Además de los 15 años de cárcel, Merary Danely Perdomo Mejía deberá pagar una multa de dos millones de lempiras.

Además de los 15 años de cárcel, Merary Danely Perdomo Mejía deberá pagar una multa de dos millones de lempiras.

Luego de comprobar su participación en el delito y tras aceptar los cargos, el tribunal dictó sentencia condenatoria. Asimismo, el juez ordenó su traslado al centro penal de El Progreso, Yoro, donde deberá cumplir la condena.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias