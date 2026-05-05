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Detienen a mujer que intentó introducir droga oculta en sus partes íntimas en penal de Siria, según la ATIC

Autoridades enviaron a los tribunales a una mujer acusada de intentar ingresar sustancias ilícitas al penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán

Detienen a mujer que intentó introducir droga oculta en sus partes íntimas en penal de Siria, según la ATIC

La joven de 26 años de edad que pretendía ingresar droga al centro penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.

 Foto:
El Porvenir, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informó que el pasado lunes 5 una mujer de 26 años, fue remitida al juzgado señalada de intentar introducir droga oculta en su cuerpo al centro penal de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.

La operación fue dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), mediante la unidad fiscal asignada al Instituto Nacional Penitenciario (INP). A la joven se le atribuye de forma preliminar el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública.

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De acuerdo con las autoridades, la sospechosa habría intentado aprovechar una visita íntima para introducir dos paquetes con supuesta cocaína en sus partes íntimas.

La sustancia fue detectada tras la aplicación de un escáner corporal tipo Bodyscan, utilizado en los centros penales para identificar posibles objetos ilícitos.

La intervención se ejecutó como parte de un operativo de inteligencia con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Posteriormente, agentes de la ATIC, asignados a áreas de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones, trasladaron a la joven ante el juzgado correspondiente.

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Redacción La Prensa
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