Decomisan queso con supuesta cocaína destinada a Estados Unidos

Comayagua, Honduras

Elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) incautaron presunta droga que estaba oculta dentro de productos lácteos, durante la inspección realizada en el área de rayos X del Aeropuerto Internacional de Palmerola.

De acuerdo con el informe policial, los agentes identificaron una maleta que generó sospechas, por lo que procedieron a efectuar una revisión más exhaustiva.

Al inspeccionarla, encontraron cerca de 16 libras de queso, en cuyo interior se ocultaba la sustancia ilegal.