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Decomisan queso con supuesta cocaína destinada a Estados Unidos

Una inspección de rutina en el aeropuerto Palmerola permitió la detección de sustancias ilícitas escondida en productos lácteos

Decomisan queso con supuesta cocaína destinada a Estados Unidos

Según las investigaciones, la sustancia tenía como destino final Estados Unidos

 Foto: La Prensa
Comayagua, Honduras

Elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) incautaron presunta droga que estaba oculta dentro de productos lácteos, durante la inspección realizada en el área de rayos X del Aeropuerto Internacional de Palmerola.

De acuerdo con el informe policial, los agentes identificaron una maleta que generó sospechas, por lo que procedieron a efectuar una revisión más exhaustiva.

Al inspeccionarla, encontraron cerca de 16 libras de queso, en cuyo interior se ocultaba la sustancia ilegal.

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Se realizaron las pruebas de campo correspondientes a la sustancia incautada, las cuales confirmaron un resultado positivo para cocaína.

Los agentes hallaron aproximadamente 16 libras de queso, dentro del cual estaba oculta la sustancia ilícita.

Los agentes hallaron aproximadamente 16 libras de queso, dentro del cual estaba oculta la sustancia ilícita.

 (Foto: La Prensa)

Según las investigaciones, la droga tenía como destino final Estados Unidos.

La evidencia decomisada será entregada a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal y las investigaciones pertinentes.

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Redacción La Prensa
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