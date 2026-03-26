Decomisan queso con supuesta cocaína destinada a Estados Unidos

Elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) incautaron presunta droga que estaba oculta dentro de productos lácteos, durante la inspección realizada en el área de rayos X del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
De acuerdo con el informe policial, los agentes identificaron una maleta que generó sospechas, por lo que procedieron a efectuar una revisión más exhaustiva.
Al inspeccionarla, encontraron cerca de 16 libras de queso, en cuyo interior se ocultaba la sustancia ilegal.
Se realizaron las pruebas de campo correspondientes a la sustancia incautada, las cuales confirmaron un resultado positivo para cocaína.
Según las investigaciones, la droga tenía como destino final Estados Unidos.
La evidencia decomisada será entregada a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal y las investigaciones pertinentes.