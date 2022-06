Dantesco asesinato de dos hermanos en Choloma

Relataron que a las 11:00 am del sábado les hicieron una llamada a sus teléfonos celulares y en la corta conversación que tuvieron los hermanos les manifestaron que ya iban a llegar a la casa donde residían con su familia en la colonia La Montañita del sector Rivera Hernández.

Los familiares de Samir y Kevin confirmaron que las cabezas eran las de los dos jovencitos, cuyos cuerpos supuestamente dejaron desmembrados en una zona montañosa de Choloma , pero hasta ayer no los habían encontrado.

Las autoridades policiales informaron que a eso de las 11:00 am unos agentes que andaban en un patrullaje en la referida colonia dieron con las dos cabezas luego de recibir una denuncia de los vecinos del lugar.

2__Hasta ayer no habían hallado los cuerpos de los dos jóvenes que tenían como lugar de residencia la colonia La Montañita del sector Rivera Hernández.

1__Las autoridades policiales no tienen pistas de los homicidas de los hermanos albañiles Samir y Kevin Aguilar Guifarro.

A las 2:00 pm que los llamaron de nuevo ya estaban apagados los teléfonos celulares. Los familiares de Samir y Kevin dijeron que el domingo a eso de las 10:00 pm recibieron una llamada manifestándoles que tenían que pagar 50,000 lempiras por cada uno de ellos, si no los mataban.

A las 11:00 pm, una hora después de la llamada exigiéndoles los 100,000 lempiras, les mandaron unas fotografías y vídeos en los que se mira cuando los estaban matando. También les mandaron imágenes del cuerpo de uno de ellos desmembrado y les dijeron que los mataron en Choloma.

Expresaron que no saben por qué mataron a los dos jóvenes, pues ellos se dedicaban a trabajar como albañiles y con su oficio se ganaban la vida honradamente y no andaban en malos pasos. Relataron que desde los once años los hermanos empezaron a trabajar en la albañilería con un tío de ellos. Pidieron que se castigue a quienes cometieron el asesinato.