San Pedro Sula, Cortés. Un vigilante fue asesinado a machetazos durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, mientras realizaba sus labores de seguridad en una plaza comercial ubicada en la primera calle del barrio Santa Anita, en San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como Roberto Rodríguez, de 63 años, residente del sector de la Rivera Hernández, quien se encontraba resguardando el establecimiento cuando fue atacado por un individuo que llegó al lugar y le provocó múltiples heridas con un machete.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión. Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que motivaron el ataque ni la identidad del responsable.