San Pedro Sula, Cortés. Un vigilante fue asesinado a machetazos durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, mientras realizaba sus labores de seguridad en una plaza comercial ubicada en la primera calle del barrio Santa Anita, en San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada como Roberto Rodríguez, de 63 años, residente del sector de la Rivera Hernández, quien se encontraba resguardando el establecimiento cuando fue atacado por un individuo que llegó al lugar y le provocó múltiples heridas con un machete.
De acuerdo con el reporte policial, el hombre murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión. Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que motivaron el ataque ni la identidad del responsable.
Tras el crimen, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta la plaza comercial para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.
Los investigadores también trabajan en la recolección de indicios que permitan esclarecer el homicidio y localizar al atacante.
Como parte de las pesquisas, las autoridades revisarán las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la plaza comercial, con la expectativa de obtener imágenes que permitan identificar al sospechoso y reconstruir cómo ocurrió el asesinato.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este nuevo hecho violento registrado en la capital industrial de Honduras.