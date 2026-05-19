Asesinan a guardia de seguridad en San Francisco, Atlántida; le Queman su cuerpo y moto

San Francisco, Atlántida

Un guardia de seguridad fue asesinado con saña en el municipio de San Francisco, Atlántida. Posteriormente, le prendieron fuego a su cuerpo y a la motocicleta en la que se transportaba.

La víctima fue identificada por las autoridades y conocidos como Noel Isaías Baquedano, de 37 años. Según informes preliminares, Baquedano transitaba por la zona a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en al menos 12 ocasiones.

Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido en una calle polvorienta del sector, entre plantaciones de palma africana.