  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a guardia de seguridad en San Francisco, Atlántida; le Queman su cuerpo y moto

Los atacantes le dispararon al menos 12 veces al guardia de seguridad, identificado como Noel Isaías Baquedano. Tras asesinarlo, incendiaron su cuerpo y la motocicleta en la que se transportaba

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 18:06 -
  • Carlos Molina
Asesinan a guardia de seguridad en San Francisco, Atlántida; le Queman su cuerpo y moto

La motocicleta quedó incendiada junto al cadáver de Noel Isaías Baquedano completamente carbonizado.

Foto: Redes sociales
San Francisco, Atlántida

Un guardia de seguridad fue asesinado con saña en el municipio de San Francisco, Atlántida. Posteriormente, le prendieron fuego a su cuerpo y a la motocicleta en la que se transportaba.

La víctima fue identificada por las autoridades y conocidos como Noel Isaías Baquedano, de 37 años. Según informes preliminares, Baquedano transitaba por la zona a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en al menos 12 ocasiones.

Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido en una calle polvorienta del sector, entre plantaciones de palma africana.

Yoro se convierte en el departamento más violento de Honduras

No conformes con quitarle la vida, los atacantes incendiaron tanto el cuerpo de la víctima como la motocicleta en la que se transportaba, dejando una escena de horror en el lugar del crimen.

Al tener conocimiento del hecho, elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las primeras investigaciones.

Noel Isaías Baquedano era un conocido vigilante de las plantaciones de palma africana.

Noel Isaías Baquedano era un conocido vigilante de las plantaciones de palma africana.

(Foto: Redes sociales)

Hasta el momento se desconoce el móvil del sangriento ataque, así como la identidad y el paradero de los responsables de este crimen, que ha causado consternación en el departamento de Atlántida.

Se conoció que la víctima era originaria de Tela, Atlántida, y que al momento de su muerte laboraba como guardia de seguridad de la empresa Caicesa, dedicada a la industria de la palma africana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias