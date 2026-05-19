Asesinan a guardia de seguridad en San Francisco, Atlántida; le Queman su cuerpo y moto

Un guardia de seguridad fue asesinado con saña en el municipio de San Francisco, Atlántida. Posteriormente, le prendieron fuego a su cuerpo y a la motocicleta en la que se transportaba.
La víctima fue identificada por las autoridades y conocidos como Noel Isaías Baquedano, de 37 años. Según informes preliminares, Baquedano transitaba por la zona a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en al menos 12 ocasiones.
Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido en una calle polvorienta del sector, entre plantaciones de palma africana.
No conformes con quitarle la vida, los atacantes incendiaron tanto el cuerpo de la víctima como la motocicleta en la que se transportaba, dejando una escena de horror en el lugar del crimen.
Al tener conocimiento del hecho, elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las primeras investigaciones.
Hasta el momento se desconoce el móvil del sangriento ataque, así como la identidad y el paradero de los responsables de este crimen, que ha causado consternación en el departamento de Atlántida.
Se conoció que la víctima era originaria de Tela, Atlántida, y que al momento de su muerte laboraba como guardia de seguridad de la empresa Caicesa, dedicada a la industria de la palma africana.