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Capturan en SPS a hombre acusado de secuestro: exigía L300,000 para liberar a su rehén

Anwar Javier Lara Galo fue capturado en San Pedro Sula por una orden judicial relacionada con un secuestro en el que exigían L300,000

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 11:32 -
  • Redacción La Prensa
Capturan en SPS a hombre acusado de secuestro: exigía L300,000 para liberar a su rehén

El detenido fue identificado como Anwar Javier Lara Galo, originario de Lamaní, Comayagua.

 Foto: cortesía

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre de 32 años fue detenido por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una orden de captura por su presunta participación en un caso de secuestro ocurrido en San Pedro Sula, Cortés.

El detenido fue identificado como Anwar Javier Lara Galo, originario de Lamaní, Comayagua, y residente en la colonia Smith de San Pedro Sula, donde fue localizado durante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por los investigadores.

De acuerdo con el informe de la DPI, la orden de captura fue emitida el pasado 21 de agosto por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, bajo el expediente 293-2026.

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Así ocurrió el secuestro

El caso se remonta al sábado 1 de marzo de 2025. Según la investigación policial, a eso de las 9:30 de la noche, un testigo protegido identificado con la clave "Marzo 01" salió de su trabajo, ubicado en Plaza Mafo, para retirar dinero de un cajero automático en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula.

Mientras se encontraba en el cajero, habría sido interceptado por varios hombres armados que lo privaron de su libertad y posteriormente lo trasladaron hacia un lugar desconocido.

De acuerdo con el informe de la DPI, la orden de captura fue emitida el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con el informe de la DPI, la orden de captura fue emitida el pasado 21 de agosto.

 (Foto: cortesía)

Una media hora después, alrededor de las 10:00 de la noche, otro testigo protegido, identificado con la clave "Marzo 02", comenzó a recibir llamadas y mensajes mediante WhatsApp.

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Según el reporte policial, los presuntos secuestradores le comunicaron que mantenían retenida a la víctima y exigieron 300,000 lempiras a cambio de su liberación.

Los responsables habrían advertido que atentarían contra la vida del testigo protegido si no se entregaba el dinero solicitado.

Investigación permitió identificar al sospechoso

La Unidad Nacional Antisecuestros inició las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y dar con el paradero de la víctima.

Como parte de las diligencias, los agentes lograron la captura en flagrancia de dos personas relacionadas con el caso. Posteriormente, los investigadores solicitaron una orden de captura contra Anwar Javier Lara Galo por el delito de secuestro.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió la orden de captura bajo el expediente 293-2026.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió la orden de captura bajo el expediente 293-2026.

 (Foto: cortesía)

Durante el procedimiento, los policías decomisaron dos teléfonos celulares de color negro, cuyas marcas no pudieron ser identificadas, según el informe de la DPI.

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Anwar Javier Lara Galo será puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de captura para que se determine su situación jurídica y continúe el proceso penal correspondiente.

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