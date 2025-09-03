Conmoción por la muerte de una pareja en incendio de su vivienda en Cortés

San Pedro Sula

Una pareja murió quemada la madrugada de ayer durante un incendio que consumió su vivienda en la aldea Tulián Campo, del municipio de Omoa, Cortés.

Las víctimas respondían a los nombres de María Dolores Hernández (de 57 años) y Junior Alexander Allas (de 36 años), quienes, de acuerdo con lo manifestado por personas que estaban en el lugar, murieron cuando se encontraban descansando y que probablemente no pudieron salir porque las llamas se propagaron rápidamente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos explicaron que, a eso de la 1:10 am, recibieron la llamada que los alertaba sobre una casa que era consumida por las llamas en la colonia Tulián Campo. Al llegar a la zona constataron la información, por lo que las unidades de control de incendio procedieron a sofocar las llamas.

Los apagafuegos indicaron que requirieron apoyo de la estación bomberil de Puerto Cortés, ya que la unidad de Omoa no se dio abasto para combatir el siniestro que consumió en su totalidad la vivienda.

Al realizar los trabajos de remoción y enfriamiento, los bomberos hallaron los dos cuerpos en una de las habitaciones de la estructura. Autoridades policiales, de Medicina Forense y del Ministerio Público llegaron a la escena para realizar el levantamiento de las víctimas.

Se informó de que pudieron morir asfixiados por el humo. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares luego de que confirmaran que se trataba de María Dolores Hernández y Junior Alexander Allas, quienes tenían varios años de residir en el lugar.