Condenan a dos presuntos integrantes de la MS-13 por el asesinato de un hombre en San Lorenzo

San Lorenzo, Honduras

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo una sentencia condenatoria durante juicio oral y público contra Elvis Slhax Banegas Elvir y Odin Edgardo Mendoza Pérez, señalados como miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, por su responsabilidad en el crimen de Carlos Alfredo Domínguez Gonzales, conocido socialmente como “Karlita”, miembro de la comunidad LGBTIQ+, además del delito de asociación ilícita en perjuicio de otros derechos fundamentales.

El hecho violento ocurrió el 18 de mayo de 2023 en la colonia Ismael Acosta, ubicada en el municipio de San Lorenzo, Valle.

Tras declarar culpables a los imputados, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional programó para el próximo 1 de junio de 2026, a la 1:30 de la tarde, la audiencia donde se individualizará la pena correspondiente.