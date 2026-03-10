Cinco años de prisión y multa de L30,000 para hondureña que vendía fotos íntimas de menor

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público informó que una mujer fue condenada a cinco años de prisión tras ser encontrada culpable de posesión y comercialización de pornografía infantil. Según la investigación, los hechos ocurrieron a finales del año 2024 en una colonia de Tegucigalpa, donde la mujer obligaba a una menor de edad a realizar actos sexuales, que luego fotografiaba y enviaba por WhatsApp a un hombre, solicitando un pago de 100 dólares por el material.

El caso fue llevado a juicio por el MP, que presentó las pruebas recopiladas durante una investigación exhaustiva. La sospechosa fue capturada el 3 de mayo de 2025 tras emitirse la orden de detención. El tribunal también dispuso el decomiso de los bienes relacionados con la actividad delictiva, como parte de las medidas contempladas en la resolución judicial.