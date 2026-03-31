¿Recuerdan a la mujer que llamó a ICE para no pagarle a migrantes? El karma ya se las cobró

Esta historia se remonta al lunes 23 de marzo de 2026 cuando agente de ICE llegaron a un domicilio en Cambridge, Maryland, y detuvieron a seis de diez migrantes que trabajaban en el techo de una vivienda.
Lo curioso de todo es que de forma paralela, una mujer y un hombre llegaron al lugar y facilitaron una escalera para que los agentes detuvieran a las personas que estaban en el techo de la casa.
Un compañero de trabajo, Bryan Polanco (quien tiene residencia legal), grabó el incidente y denunció que los trabajadores fueron "entregados" por la dueña para no pagarles una factura de $10,000 dólares.
Ese día, la dueña de la casa debíacancelar 10,000 dólares, que era lo acordado que le cobrarían por el trabajo.
Los ojos del mundo vieron a la dueña de la casa como la villana y aunque ICE emitió un comunicado que la operación estaba coordinada con antelación, todos la siguieron viendo como que ella había hecho todo para no pagar los 10,000 dólares.
Cuando todos creían que la historia terminaba con un rtiste final, el karma tocó a la puerta de la casa con el número 700.
Informes de medios locales afirman que la mujer fue procesada y terminó tras la cárcel por dicha acción.
"Este acto de mala fe fue detectado por las autoridades, quienes procedieron a detenerla bajo cargos de explotación del estatus migratorio para obtener un beneficio financiero ilícito", detalló el popular sargento Carlos Cornejo
"Mientras el proceso legal en su contra avanza, el caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, recordándonos que el estatus migratorio de una persona no otorga el derecho a terceros de pisotear sus derechos laborales ni de robarles el fruto de su esfuerzo físico y profesional", agregó Cornejo.
Los seis trabajadores guatemaltecos permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias