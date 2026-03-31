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¿Recuerdan a la mujer que llamó a ICE para no pagarle a migrantes? El karma ya se las cobró

10 trabajadores chapines le hicieron un trabajo a su casa y habían acordado un pago de 10,000 dólares, pero ella les echó a ICE, ahora está tras las rejas

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Esta historia se remonta al lunes 23 de marzo de 2026 cuando agente de ICE llegaron a un domicilio en Cambridge, Maryland, y detuvieron a seis de diez migrantes que trabajaban en el techo de una vivienda.
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Lo curioso de todo es que de forma paralela, una mujer y un hombre llegaron al lugar y facilitaron una escalera para que los agentes detuvieran a las personas que estaban en el techo de la casa.
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Un compañero de trabajo, Bryan Polanco (quien tiene residencia legal), grabó el incidente y denunció que los trabajadores fueron "entregados" por la dueña para no pagarles una factura de $10,000 dólares.
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Ese día, la dueña de la casa debíacancelar 10,000 dólares, que era lo acordado que le cobrarían por el trabajo.
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Los ojos del mundo vieron a la dueña de la casa como la villana y aunque ICE emitió un comunicado que la operación estaba coordinada con antelación, todos la siguieron viendo como que ella había hecho todo para no pagar los 10,000 dólares.
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Cuando todos creían que la historia terminaba con un rtiste final, el karma tocó a la puerta de la casa con el número 700.
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Informes de medios locales afirman que la mujer fue procesada y terminó tras la cárcel por dicha acción.
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"Este acto de mala fe fue detectado por las autoridades, quienes procedieron a detenerla bajo cargos de explotación del estatus migratorio para obtener un beneficio financiero ilícito", detalló el popular sargento Carlos Cornejo

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"Mientras el proceso legal en su contra avanza, el caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, recordándonos que el estatus migratorio de una persona no otorga el derecho a terceros de pisotear sus derechos laborales ni de robarles el fruto de su esfuerzo físico y profesional", agregó Cornejo.
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Los seis trabajadores guatemaltecos permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias

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