Hondureño muere ahogado tras caer en un lago de Carolina del Norte

El hondureño Pablo Reyes Perdomo de 30 años, falleció el pasado sábado 21 de marzo tras un incidente ocurrido en el lago Falls, ubicado en el condado de Wake, Carolina del Norte, Estados Unidos.
De acuerdo con testigos, Pablo Reyes se encontraba en compañía de su hermano Gustavo, con quien acostumbraba salir a pescar. Alrededor de la 1:20 de la tarde, mientras se encontraban cerca del puente de Cheek Road, utilizaban una red de pesca, la cual quedó atrapada en el fondo del lago. En un intento por recuperarla, Pablo perdió el equilibrio y cayó al agua.
"Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados", expresó Gustavo, aún conmocionado por lo sucedido.
Equipos de rescate y personal de emergencia acudieron rápidamente tras la llamada al 911; sin embargo, las labores de búsqueda se prolongaron durante aproximadamente tres horas.
El cuerpo de Pablo fue encontrado a unos 50 metros de la orilla, en una zona del lago con poca profundidad. Tras las investigaciones preliminares, las autoridades concluyeron que se trató de un accidente.
Familiares lo recuerdan como un hombre responsable
Amigos y familiares lo describen como una persona solidaria, responsable y comprometida con su familia. Desde su llegada a Raleigh, el hondureño trabajó en el sector de la construcción.
De acuerdo con su familia, su rutina diaria se caracterizaba por extensas jornadas de trabajo y el compromiso de enviar remesas a su esposa e hija, la cuales dependían de su apoyo económico.