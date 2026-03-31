Hondureño muere ahogado tras caer en un lago de Carolina del Norte

Carolina del Norte, Estados Unidos ​​​​

El hondureño Pablo Reyes Perdomo de 30 años, falleció el pasado sábado 21 de marzo tras un incidente ocurrido en el lago Falls, ubicado en el condado de Wake, Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo con testigos, Pablo Reyes se encontraba en compañía de su hermano Gustavo, con quien acostumbraba salir a pescar. Alrededor de la 1:20 de la tarde, mientras se encontraban cerca del puente de Cheek Road, utilizaban una red de pesca, la cual quedó atrapada en el fondo del lago. En un intento por recuperarla, Pablo perdió el equilibrio y cayó al agua.

"Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados", expresó Gustavo, aún conmocionado por lo sucedido.