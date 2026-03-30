Hondureño es capturado en California; lo acusan de dos homicidios

Un hondureño fue detenido en Estados Unidos como sospechoso de estar vinculado a dos homicidios ocurridos en distintos estados, según informó el Departamento de Policía de Sunnyvale, California.
El arrestado fue identificado como Alfonso Inestroza, también conocido como Franquin Inestroza Martínez, de 30 años y residente de Hollister. Junto a él fue capturado Gerzon Chirinos, de 32 años, por su presunta participación en un crimen ocurrido en enero de 2026.
De acuerdo con las autoridades, el caso más reciente corresponde al asesinato de una mujer registrado el 7 de enero en un parque de casas móviles ubicado en Vienna Drive, en Sunnyvale. Los agentes respondieron a un reporte de disparos y encontraron a la víctima dentro de un vehículo con múltiples heridas de bala.
La mujer fue identificada como Kembery Chirinos-Flores, de 24 años y residente de Mountain View, quien falleció en el lugar. Según la Policía, la víctima tenía un hijo de cinco años con uno de los detenidos.
Durante las investigaciones, los agentes localizaron una escopeta que sería el arma utilizada en ese crimen.
Inestroza fue capturado en Hollister mediante un operativo ejecutado por un equipo SWAT, mientras que Chirinos fue detenido en Sunnyvale.
Además, las autoridades lo vinculan con otro homicidio ocurrido el 12 de marzo de 2025 en Trenton. En ese caso, la víctima fue identificada como Estebam Vicente Sacalxot, de 55 años, quien fue hallado con múltiples impactos de bala en el torso cerca de la calle Dayton.
Por este hecho, ya existía una orden de captura en su contra emitida por investigadores del condado de Mercer.
Ambos sospechosos permanecen bajo custodia en la cárcel del condado de Santa Clara, donde enfrentarán cargos relacionados con el homicidio ocurrido en Sunnyvale.