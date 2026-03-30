Hondureño es capturado en California; lo acusan de dos homicidios

California, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido en Estados Unidos como sospechoso de estar vinculado a dos homicidios ocurridos en distintos estados, según informó el Departamento de Policía de Sunnyvale, California. El arrestado fue identificado como Alfonso Inestroza, también conocido como Franquin Inestroza Martínez, de 30 años y residente de Hollister. Junto a él fue capturado Gerzon Chirinos, de 32 años, por su presunta participación en un crimen ocurrido en enero de 2026.

De acuerdo con las autoridades, el caso más reciente corresponde al asesinato de una mujer registrado el 7 de enero en un parque de casas móviles ubicado en Vienna Drive, en Sunnyvale. Los agentes respondieron a un reporte de disparos y encontraron a la víctima dentro de un vehículo con múltiples heridas de bala. La mujer fue identificada como Kembery Chirinos-Flores, de 24 años y residente de Mountain View, quien falleció en el lugar. Según la Policía, la víctima tenía un hijo de cinco años con uno de los detenidos. Durante las investigaciones, los agentes localizaron una escopeta que sería el arma utilizada en ese crimen.