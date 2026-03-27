Hondureño es acusado: muere veterano empujado a las vías del metro en Nueva York

El caso ha generado reacciones públicas, incluyendo declaraciones de la hija de la víctima, Debbie Williams, quien pidió que se aplique la máxima sanción contra el acusado. “Quiero que sufra el resto de su vida. La justicia carcelaria sería lo apropiado”, expresó en declaraciones a medios locales. Por su parte, el defensor público del imputado, Mitchell Schuman, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso, señalando que aún no han revisado completamente la acusación ni el material probatorio.