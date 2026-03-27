Hondureño es acusado: muere veterano empujado a las vías del metro en Nueva York

El fallecimiento de un hombre de 83 años tras ser empujado a las vías del metro en Nueva York, Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre seguridad pública y control migratorio en ese país.
El fallecimiento de un hombre de 83 años tras ser empujado a las vías del metro en Nueva York ha reavivado el debate sobre seguridad pública y control migratorio en Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Richard Williams, un piloto retirado de la Fuerza Aérea, quien murió en los últimos días después de varias semanas hospitalizado a causa de las heridas sufridas en el ataque.
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió días antes en la estación Lexington Avenue–63rd Street, donde Williams y otro hombre fueron empujados hacia los rieles del metro. El segundo afectado, John Pena, de 30 años, logró sobrevivir y ayudó a sacar al adulto mayor del área de peligro momentos antes de la llegada de un tren.
Tras el incidente, Williams fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde médicos confirmaron que presentaba una hemorragia cerebral. Fue sometido a una intervención quirúrgica, pero posteriormente no mostró actividad cerebral, lo que derivó en su fallecimiento.
El principal sospechoso es el hondureño Bairon Posadas Hernández, de 34 años, quien fue arrestado el 10 de marzo y ahora enfrenta un cargo de asesinato tras la reclasificación del caso como homicidio.
Según información del Departamento de Seguridad Nacional, el imputado es considerado un reincidente con un amplio historial delictivo que incluye al menos 15 cargos previos, entre ellos agresión, violencia doméstica, obstrucción a la policía, posesión de armas y drogas, así como agresión agravada.
Las autoridades también indicaron que Posadas Hernández ha sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones desde su primera entrada en 2008, siendo la más reciente en 2020. Sin embargo, no está claro en qué momento volvió a ingresar al país por quinta vez.
El caso ha generado reacciones públicas, incluyendo declaraciones de la hija de la víctima, Debbie Williams, quien pidió que se aplique la máxima sanción contra el acusado. “Quiero que sufra el resto de su vida. La justicia carcelaria sería lo apropiado”, expresó en declaraciones a medios locales. Por su parte, el defensor público del imputado, Mitchell Schuman, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso, señalando que aún no han revisado completamente la acusación ni el material probatorio.
A raíz de este hecho, autoridades federales han solicitado que el acusado no sea liberado, en medio de tensiones con las políticas de “ciudad santuario” vigentes en Nueva York, que limitan la cooperación entre agencias locales y federales en materia migratoria.