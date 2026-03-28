Hondureño es sentenciado a tres años de cárcel por narcotráfico en Oklahoma

Oklahoma, Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Este de Oklahoma (Estados Unidos) anunció que el hondureño Fredis Amílcar Güiza Hernández, de 35 años, fue sentenciado a 37 meses de prisión por un cargo de posesión de cocaína con intención de distribuirla. En noviembre, el hondureño se declaró culpable de un cargo de posesión con intención de distribuir cocaína, punible con entre 5 y 40 años de prisión y una multa de 5.000.000,00 dólares.

La acusación formal alegaba que el 6 de octubre de 2024, Güiza Hernández poseía a sabiendas e intencionalmente 500 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención de distribuirla. La acusación surgió de una investigación llevada a cabo por la División de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina del Sheriff del Condado de Sequoyah.