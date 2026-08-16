Detienen a tres hombres y desarticulan presunto centro de almacenamiento de drogas en Trojes

Trojes, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a tres hombres durante la ejecución de una orden de allanamiento de morada en la colonia Colinas de Poteca, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

Como resultado de las operaciones, las autoridades ubicaron una vivienda que presuntamente era utilizada para el almacenamiento y distribución de drogas. Durante el allanamiento, las autoridades detuvieron a tres hombres de 39, 28 y 18 años de edad, respectivamente.

En el lugar, las autoridades decomisaron 243 envoltorios que contenían en su interior polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, además de una bolsa con aproximadamente una onza de polvo blanco, supuesta cocaína.