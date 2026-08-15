Policía Militar decomisa armas, municiones y supuesta droga en Villanueva, Cortés

Villanueva, Honduras

Elementos del 3.er Batallón de la Policía Militar del Orden Público (3.er BPMOP) realizaron un operativo de seguimiento y vigilancia en la colonia Brisas del Rosario, en Villanueva, Cortés, donde decomisaron armas de fuego, municiones, supuesta droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El decomiso incluyó una escopeta de metal color negro, con empuñadura de madera color café y sin serie; una pistola 9 mm color gris, con serie A374183; dos cargadores de metal, color negro y gris, para arma de fuego tipo pistola; 12 proyectiles de metal color amarillo, calibre 9 mm, sin percutir, y un proyectil de plástico color rojo para escopeta calibre 12 mm, sin percutir.

También fueron decomisados 45 envoltorios de plástico transparente, cada uno con una bolsa en forma de punta que contenía polvo blanco, supuesta cocaína; 40 envoltorios de plástico transparente con piedras de color blanco, supuestamente crack, y 34 envoltorios de plástico transparente con hierba seca, supuesta marihuana.