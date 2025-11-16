  1. Inicio
Capturan en Toncontín al piloto mexicano del cantante Julión Álvarez

Piloto privado ligado a Julión Álvarez es detenido en el aeropuerto Toncontín; tenía una orden de captura por delitos vinculados al narcotráfico.

Capturan en Toncontín al piloto mexicano del cantante Julión Álvarez

El piloto, originario de Guadalajara, Jalisco, era buscado desde el 10 de julio de 2014 por varios delitos.

 Foto de referencia
Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), detuvo este domingo en el aeropuerto Toncontín a un ciudadano mexicano identificado como el piloto privado del cantante Julión Álvarez.

El hombre mantenía una orden de captura vigente desde 2014 por actos preparatorios vinculados al tráfico ilícito de drogas.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, era buscado desde el 10 de julio de 2014 por varios delitos. Las autoridades informaron que su arresto ocurrió durante un control rutinario efectuado por agentes antidrogas y personal de Migración.

Durante la inspección, se le decomisó una tableta electrónica, un teléfono celular, 3,100 dólares (equivalentes a más de 81,000 lempiras), 3,000 pesos mexicanos (L4,307) y un pasaporte a nombre de otra persona.

Según los registros policiales, el individuo ya había sido detenido en 2014 en el aeropuerto internacional Golosón, en La Ceiba, cuando intentó despegar una avioneta sin autorización de una torre de control.

Tras su captura en Toncontín, el piloto fue remitido a las autoridades judiciales y migratorias para la continuación del proceso establecido por la ley.

Aún no se ha revelado la identidad del acusado. Se espera que en las próximas horas se informe más sobre el caso.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

