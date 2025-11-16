Capturan en Toncontín al piloto mexicano del cantante Julión Álvarez

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), detuvo este domingo en el aeropuerto Toncontín a un ciudadano mexicano identificado como el piloto privado del cantante Julión Álvarez.

El hombre mantenía una orden de captura vigente desde 2014 por actos preparatorios vinculados al tráfico ilícito de drogas.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, era buscado desde el 10 de julio de 2014 por varios delitos. Las autoridades informaron que su arresto ocurrió durante un control rutinario efectuado por agentes antidrogas y personal de Migración.