Capturan a un hombre por presuntamente matar a su primo tras una disputa por dinero

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de su primo, quien habría sido atacado con un machete durante un conflicto en el barrio El Hospital, municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.
Según las autoridades, el detenido es un hombre de 28 años, originario y residente del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la víctima y el ahora detenido mantenían un conflicto por la distribución de dinero presuntamente vinculado a actividades ilícitas.
Las indagaciones, ambos habrían pactado repartirse las ganancias obtenidas; no obstante, la víctima supuestamente retuvo la totalidad del dinero, incumpliendo el acuerdo previo.
Este desacuerdo derivó en una discusión que, según la versión investigada, terminó cuando el sospechoso habría agredido a su primo con un arma blanca tipo machete, provocándole lesiones graves que le ocasionaron la muerte.
Luego de una serie de diligencias investigativas que incluyeron la recolección de testimonios y otros indicios, el Juzgado de Letras Seccional de Gracias a Dios, giró una orden de captura contra el sospechoso el pasado 5 de marzo del presente año.
En la resolución judicial se indica que el detenido es considerado presunto responsable del delito de homicidio en perjuicio de Isidro Trapp Solano.
Tras su aprehensión, el acusado fue remitido a las autoridades competentes, donde continuará el proceso legal conforme a lo establecido en la normativa vigente.