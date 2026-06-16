Capturan a un hombre por presuntamente matar a su primo tras una disputa por dinero

Gracias a Dios, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de su primo, quien habría sido atacado con un machete durante un conflicto en el barrio El Hospital, municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Según las autoridades, el detenido es un hombre de 28 años, originario y residente del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la víctima y el ahora detenido mantenían un conflicto por la distribución de dinero presuntamente vinculado a actividades ilícitas.