Hombre mata a su hermano tras discusión "por una llave" en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre una persona fallecida dentro de una vivienda, por lo que agentes policiales se desplazaron al lugar para verificar la información.

La víctima fue identificada como José Rodolfo Del Cid Cruz, de 60 años, quien se dedicaba a labores agrícolas y era originario de la comunidad donde ocurrieron los hechos.

Una discusión familiar terminó en tragedia la noche del lunes 15 de junio en la aldea Sonaguerita, municipio de Jutiapa, Atlántida, donde un hombre perdió la vida presuntamente a manos de su propio hermano .

Las investigaciones iniciales indican que el hecho se habría originado durante una discusión entre dos hermanos que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Según testimonios recopilados por las autoridades, la pelea comenzó por una llave, situación que rápidamente provocó un enfrentamiento entre ambos hombres.

Durante la riña, los involucrados se habrían agredido con armas blancas, generando una escalada de violencia dentro de la vivienda.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. De acuerdo con el informe oficial, el presunto agresor, identificado como Manuel de Jesús del Cid, abandonó temporalmente el lugar y regresó poco después portando un arma de fuego tipo pistola.

Las autoridades señalaron que, una vez de regreso, el sospechoso disparó en varias ocasiones contra su hermano, causándole heridas mortales que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el crimen, Manuel de Jesús del Cid huyó de la escena, mientras familiares y vecinos alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

Personal policial y equipos forenses realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente para iniciar las diligencias investigativas y esclarecer todos los detalles del caso.

Horas después del homicidio, la Policía Nacional informó sobre la captura del principal sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

"Maté a mi hermano en defensa propia. Nos llevábamos bien, trabajábamos juntos", dijo Manuel de Jesús del Cid Cruz tras ser capturado por la policía.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Sonaguerita, quienes lamentan que una disputa familiar terminara con la muerte de un hombre y la detención de otro integrante de la misma familia.